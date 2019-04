Terremoto nella giunta dell’amministrazione di Budoni.

Il consiglio comunale nell’estate del 2018, a seguito delle elezioni vinte da Giuseppe Porcheddu come sindaco, non aveva rilasciato le password per accedere agli atti amministrativi all’opposizione della minoranza.

Così tre consiglieri, Anna Maria Succu, Emanuele Cucculiu e Luisa Murrighile, si erano rivolti al Tar, in quanto la loro richiesta non ha mai avuto una risposta. Con il passare del tempo l’opposizione non ha mai avuto le password per accedere all’area riservata del Comune.

Dopo qualche mese è arrivata la sentenza del Tar che condanna il Comune di Budoni al pagamento delle tasse giudiziarie e ha ordinato ai membri del Comune di rilasciare le password per accedere al protocollo generale, per far si che anche la minoranza possa svolgere al meglio il proprio lavoro.

(Visited 431 times, 448 visits today)