Tempio Pausania, pubblicato il bando per la realizzazione degli eventi 2019

Riguarderanno eventi da realizzare entro ottobre.

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il bando pubblico “Tempio Eventi 2019” promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Tempio. A partire da oggi, data di pubblicazione sul sito istituzionale, sarà possibile presentare la richiesta per la concessione di eventuali contributi per la realizzazione di progetti, eventi, attività e manifestazioni. I soggetti interessati, le associazioni culturali, ricreative e sociali, devono presentare domanda entro le ore 13.00 di mercoledì 24 aprile.

Il bando mette a disposizione fondi comunali per un totale di 97.700 euro, suddivisi in due ambiti di intervento, le manifestazioni consolidate cui sono destinate risorse per un budget complessivo di 57.700 euro e l’ambito manifestazioni annuali cui sono stati destinati 40.000 euro, che cofinanzieranno per un massimo del 70 per cento iniziative, manifestazioni, eventi, progetti entro la somma rispettivamente di 20.000 euro per il primo ambito e di 5000 per il secondo.

L’Ambito delle manifestazioni consolidate comprende tutte quelle manifestazioni che costituiscono un nucleo stabile e costante di eventi/attività di rilievo per il territorio del comune di Tempio Pausania e/o del territorio nazionale. Si tratta eventi di maggiore rilevanza che andranno a costituire il calendario degli eventi del Comune di Tempio Pausania fino al 31 ottobre 2019. Al fine di completare il cartellone 2019 è stata prevista la possibilità di un ulteriore ambito dedicato a quegli eventi il cui preventivo di spesa non superi i 5.000,00 euro. In particolare possono essere inseriti in questo ambito le manifestazioni dello spettacolo, della cultura, folkloristiche e tradizionali e del turismo enogastronomico, compresi nuovi eventi e manifestazioni che prevedono il sostegno del comune per il primo anno.

La programmazione riguarda gli eventi da realizzare entro ottobre. L’animazione per le festività natalizie sarà oggetto di un separato bando pubblico e pertanto le manifestazioni per tale ambito non rientrano nel presente avviso. Dal presente bando restano escluse le iniziative e manifestazioni relative al Carnevale Tempiese, che seguono una programmazione separata.

“Questa amministrazione intende proseguire il percorso intrapreso negli anni passati, con l’attivazione di iniziative di animazione socio – economica, culturale e turistica, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti del tessuto territoriale, in particolare con le azioni programmate durante l’anno in corso” sottolinea il vice sindaco Gianni Addis “ attraverso un sistema trasparente ed equo che premi, le proposte culturali ed artistiche più meritevoli e la capacità progettuale e gestionale”.

