Arrestato un 32enne che si trovava ai domiciliari.

Gli agenti della polizia di Stato di Cagliari hanno arrestato un uomo di 32 anni in flagranza di reato per possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile stavano da tempo monitorando l’individuo, che era già ai domiciliari per spaccio di droga.

Venerdì pomeriggio, durante una perquisizione nell’abitazione, sono stati trovati e sequestrati 20 grammi di eroina, 10 grammi di marijuana e hashish, alcuni dei quali già confezionati e nascosti all’interno di una bomboletta spray modificata e tenuti insieme ad altri prodotti cosmetici nel bagno.

Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 900 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita. Il 32enne è stato arrestato per spaccio di droga e condotto a casa sua in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina. Durante l’udienza, l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari senza l’applicazione di misure cautelari.

