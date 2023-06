Il ricordo di don Raimondo Satta.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di don Raimondo Satta, parroco di Stella Maris a Porto Cervo, i suoi familiari e amici si uniscono per commemorare la sua vita e il suo impegno spirituale. Una Messa di suffragio è stata organizzata per ricordare con amore e gratitudine il prezioso contributo che don Raimondo ha dato alla comunità. Offrendo conforto, guida e sostegno a coloro che lo hanno conosciuto.

La celebrazione eucaristica si terrà lunedì alle ore 18, presso la chiesa che per diversi anni è stata affidata alle cure pastorali di don Satta. Luogo in cui ha trascorso preziosi momenti di preghiera e ha incontrato numerosi vip. Testimoniando la sua dedizione al servizio spirituale e alla compassione verso gli altri.

Durante la Messa, sarà un’opportunità per riflettere sulla profonda influenza che don Raimondo ha avuto nelle vite di molte persone e per rendere omaggio alla sua memoria, lasciando che la sua luce spirituale continui a brillare nel cuore di chiunque abbia avuto l’occasione di conoscerlo. È un momento di unità e di condivisione, in cui le persone si riuniscono per ricordare un uomo straordinario.

