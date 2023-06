Dopo le foto con le segnalazioni dei trasgressori a Budelli, la guardia costiera li ha sanzionati.

Nei giorni scorsi hanno sostato in barca, nuotato e passeggiato a Budelli, ma sono stati identificati e sanzionati dalla Guardia Costiera. Notati, fotografati e segnalati alle autorità da diversi bagnanti in una zona notoriamente sottoposta alla tutela integrale per preservare la tipica spiaggia rosa, i turisti non sono riusciti a farla franca.

Nei confronti dei due turisti che hanno passeggiato sulla spiaggia rosa il 2 giugno e delle quattro persone che, cinque giorni dopo, hanno fatto il bagno davanti alla spiaggia, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.800 euro – 300 euro ciascuno -, come stabilito con la vigente ordinanza del parco dall’arcipelago di La Maddalena.

Due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 1.344 euro, sono state inoltre elevate dalla capitaneria di porto di La Maddalena nei confronti di un diportista che la motovedetta della guardia costiera CP 714 ha scoperto intento in operazioni di pesca sportiva il 6 giugno, all’interno della zona di riserva integrale dell’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone.

