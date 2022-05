Il nuovo servizio del 118 a Calangianus.

Arriva a Calangianus la postazione del 118 e si cerca personale. Con un servizio h 24 l’incarico è stato conferito alla P.A Gallura Soccorso, che svolgerà l’incarico, conferito da Areus, nel comune. Le persone ricercate saranno anche formate per svolgere il servizio nell’ambulanza.

“Una bellissima notizia voglio condividere con voi – aveva dichiarato il sindaco Fabio Albieri -, finalmente l’Areus, l’Azienda Regionale per le emergenze e urgenze, ha assegnato ad una Associazione specializzata la postazione del 118 nel nostro Comune, pertanto il servizio inizierà a brevissimo. Una grande notizia per Calangianus e il territorio limitrofo, un altro obbiettivo raggiunto, per il quale ci siamo spesi con impegno”.