Calangianus saluta il centenario Andrea Decandia.

Andrea Decandia, noto come “ziu Andria,” è morto venerdì scorso all’età di 101 anni. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella casa di riposo San Vincenzo.

Iniziò a lavorare a soli 11 anni presso il sugherificio Azzena, guadagnando una lira all’ora. Durante l’era fascista, fu atleta della Gioventù del Littorio e partecipò a una marcia della giovinezza a Roma. Si arruolò nella sezione allievi carabinieri di Roma nel 1911 e fu coinvolto nel servizio quando gli alpini della Julia partirono per la Russia.

Andrea era orgoglioso dei suoi due figli, Lidia e Gianni, e aveva una profonda connessione con la sua famiglia. Anche in età avanzata, visitava regolarmente la sua tenuta a Mastruledda ai piedi del Limbara. Per celebrare il suo centesimo compleanno, ha piantato una quercia con i suoi nipoti e nutriva un affetto particolare per la pianta.

La sua vita è stata un testimone prezioso di una Calangianus che non esiste più, ricca di storia e cambiamenti. “Unitamente all’amministrazione comunale ed interpretando il sentimento diffuso della comunità, porgo le più sentite ai figli e all’intera famiglia. Che la terra ti sia lieve zio Andrè“, ha commentato il sindaco Fabio Albieri.

