Un 20enne è stato indagato dalla polizia di Porto Cervo.

La polizia di Porto Cervo ha scoperto una quantità significativa di droga nascosta in una borsa frigo in una zona campestre, tra rocce e cespugli. Un giovane di 20 anni, proveniente da una famiglia benestante di Olbia, è sotto indagine per il coinvolgimento in un presunto traffico di droga, con prove concrete a suo carico.

Il ritrovamento comprende 1,2 chilogrammi di cocaina in panetti, 100 grammi di eroina, e circa 60 pastiglie di vario colore, attualmente sottoposte ad analisi da parte degli esperti della polizia. Inoltre, sono stati recuperati una pistola con la matricola abrasa, una cinquantina di proiettili Fiocchi, un frullatore e altre attrezzature per la lavorazione della droga.

L’inchiesta, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, è in corso e la polizia di Porto Cervo sta conducendo indagini approfondite per identificare tutti i responsabili, tracciare l’origine della droga e ottenere informazioni sulla pistola, presumibilmente legata a gravi reati precedenti.

Si ritiene che dietro questa operazione ci sia un’organizzazione criminale impegnata nel traffico di droga, soprattutto tra i giovani. L’indagine procede in diverse direzioni, mirando a ricostruire completamente l’intera rete di criminalità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui