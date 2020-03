Legna gratis a Calangianus.

Il Consiglio comunale di Calangianus ha recentemente approvato la possibilità per i cittadini di procurarsi legna gratuita. Ha approvato, ovvero, un regolamento d’uso delle terre civiche. Basta presentare domanda al Comune e compilare del moduli negli uffici di polizia locale, purché si rispettino le norme forestali vigenti.

Ci vogliono, però, dei requisiti reddituali per averne diritto. Il nucleo famigliare che ne fa richiesta deve avere un Isee inferiore a 5000 euro, mentre per altri casi si ha diritto solo se ci sono lotti non assegnati a chi ne ha priorità. Chi ne fa domanda deve presentare il modulo entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando all’ufficio protocollo del Comune di Calangianus. Ovviamente, per il momento la raccolta tiene le limitazioni delle ordinanze anti-coronavirus.

