Un principio d’incendio in ospedale a Nuoro.

Allarme, questo pomeriggio, all’ospedale San Francesco di Nuoro per un principio d’incendio. Poco dopo le 14 le fiamme si sono propagate in prossimità del reparto di rianimazione, in una zona non soggetta ai pazienti in trattamento del coronavirus.

La Sala operativa dei Vigili del fuoco ha immediatamente attivato il piano di emergenza, che ha previsto l’invio di due squadre con autobotte e autoscala al seguito. Giunti sul posto gli operatori del 115 hanno potuto accertare che l’allarme era rientrato a seguito del tempestivo intervento degli addetti antincendi interni. I vigili dopo un accurato sopralluogo non hanno riscontrato elementi di criticità per la sicurezza del nosocomio nuorese.

