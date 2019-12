Il corner per i servizi online di Abbanoa.

Abbanoa cerca di mostrare il volto buono verso i clienti e, dopo l’app e lo sportello online, inaugurerà 8 corner nei Municipi. Uno di questi sarà in Gallura, a Calangianus, e avrà lo scopo di assistere i clienti come lo sportello online.

Nei locali destinati dai Comuni, si troverà un computer che sarà collegato ai servizi di Abbanoa ed un operatore, che sarà a disposizione in caso di necessità. Sono iniziati ieri i corsi per formare i dipendenti allo scopo. In questo modo Abbanoa punta ad avere una presenza capillare in Sardegna.

