La riforma regionale delle Province.

La spunterà la Gallura, ma ci sarà anche spazio per il Sulcis e l’Ogliastra. Cambia la geografia politica della Sardegna. E a guardare le ultime bozze che stanno circolando nei corridoi della Regione quella che si profila sarà un’Isola a 7 Province.

Non più solo 5, ovvero le quattro storiche con l’aggiunta della Gallura, com’era nell’ultimissimo progetto di riforma, sfumato ad un passo dalla fine della scorsa legislatura, ma con ricomprese anche le altre realtà territoriali, accogliendo così le istanze dei sindaci.

Un ragionamento che si lega con quello di riforma della sanità, attraverso la ridefinizione delle Aziende sanitarie. Ebbene, l’ipotesi che prende più quota in queste ore in Regione è quella di prevedere, di pari passo, altrettante Asl nei territori, in modo da avere un controllo diretto sulla provincia di competenza.

