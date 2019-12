Al duo Puggioni, composto Anna Maria Puggioni e suo fratello Giovanni, il premio stelle del canto popolare sardo, conferito dall’associazione Accademia Popolare Gallurese Gavino Gabriel a Tempio alla presenza del vicesindaco Gianni Addis, dell’assessore regionale alla cultura e ex sindaco di Tempio Andrea Biancareddu e delle massime autorità artistiche e culturali della città.

I fratelli Puggioni, originari di Berchidda, arrivarono a Tempio nel 1970: Anna Maria vi giunse appena sposata, per esigenze di lavoro del marito, dipendente alla stazione sperimentale del sughero, e convinse a trasferirsi da Genova anche suo fratello Giovanni.

È stata ricordata la carriera da insegnante di Anna Maria Puggioni, al fianco del collega e amico Franco Fresi, una delle persone che più caldamente spinse i due fratelli alla carriera di “cantori”; gli esordi con Sardegna Canta e l’unificazione, attorno ai due, dei gusti musicali di una regione che spesso si era divisa e frammentata nelle tradizioni prettamente locali, avvicinando così ancora di più le tante comunità di emigrati sardi in giro per il mondo.

L’intera sala ha tributato una vera e propria standing ovation a Anna Maria Puggioni quando sono risuonate le commoventi note della sua Maria Reina. Oltre al premio Gavino Gabriel, al Duo Puggioni va la targa della Federazione Italiana Tradizioni Popolari che il presidente Giampiero Cannas si è impegnato a consegnare in un secondo momento scusandosi per il ritardo per motivi logistici di consegna.

