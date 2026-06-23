Expò Calangianus più sostenibile, al via i lavori da 300mila euro

I lavori all’Expo Calangianus.

Grazie a un bando promosso dall’Unione dei Comuni, sono ufficialmente partiti i nuovi interventi di efficientamento energetico presso l’ex padiglione fieristico, oggi rinominato Expò Calangianus. L’ambizioso progetto mira a trasformare radicalmente la gestione dei consumi di uno dei centri nevralgici della comunità locale, rendendo ancora più performante, moderna e sostenibile una struttura fondamentale per tutti, capace di ospitare al meglio le tantissime attività e iniziative che prendono vita al suo interno.

L’opera di riqualificazione edilizia e tecnologica può contare su un finanziamento complessivo di 300 mila euro. Questa importante dotazione finanziaria permetterà di attuare una strategia integrata di risparmio energetico che si focalizza principalmente sulla struttura dell’edificio e sui suoi impianti termici. Il cantiere appena aperto si concentrerà anzitutto sulla sostituzione completa di tutti gli infissi, un’operazione fondamentale per eliminare le dispersioni di calore e garantire un perfetto isolamento termico sia durante la stagione estiva che in quella invernale.

Parallelamente al rinnovamento delle vetrate e dei serramenti, l’immobile verrà dotato di una nuova e moderna Unità di trattamento dell’aria. L’installazione di questa Uta di ultima generazione consentirà non solo un controllo ottimale della temperatura e dell’umidità interna, ma anche un continuo ricambio d’aria a beneficio della salubrità degli ambienti. A completare il quadro dell’opera sono previsti ulteriori interventi studiati appositamente per l’ottimizzazione energetica globale dell’intera struttura fiera.

L’obiettivo finale dell’amministrazione e dell’Unione dei Comuni appare chiaro e lungimirante. Si vuole rendere ancora più performante, moderna e sostenibile una struttura polifunzionale che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la Gallura e l’intera Sardegna. L’Expò Calangianus è infatti un centro vitale capace di ospitare al meglio le tantissime attività culturali, commerciali e sociali che prendono vita al suo interno durante tutto l’anno. Attraverso questo cantiere, il territorio sceglie di investire concretamente sul futuro, sulla transizione ecologica e sulla valorizzazione degli spazi comuni, restituendo alla collettività un hub moderno e al passo con le sfide della transizione energetica.

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