Arzachena rivoluziona la gestione dei rifiuti a Baja Sardinia

Novità per la raccolta dei rifiuti a Baja Sardinia

Il Comune di Arzachena cambia la gestione dei rifiuti a Baja Sardinia: addio alle isole ecologiche, debutta il Centro ambientale mobile. La grande novità, entrata a regime da venerdì scorso, punta a rispondere in modo concreto e moderno alle esigenze stagionali di residenti, commercianti e turisti. Contrastando al contempo il fenomeno dei conferimenti errati e dell’abbandono dei rifiuti.

Via le isole ecologiche

La principale novità del piano riguarda la definitiva dismissione delle storiche isole ecologiche dislocate in via Salaris, via Pulicinu e via Vaddi di Jatta. Al loro posto è entrato in funzione un innovativo e moderno Cam, ovvero un Centro ambientale mobile posizionato strategicamente in via Salaris. Si tratta di un punto di conferimento unico, interamente attrezzato e, soprattutto, presidiato da personale qualificato, una scelta mirata a garantire il massimo supporto all’utenza e a scongiurare il degrado visivo e ambientale che spesso caratterizzava i vecchi punti di raccolta non vigilati.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo appalto sottoscritto con la De Vizia e persegue il duplice obiettivo di tutelare l’estetica di uno dei borghi più amati della Costa Smeralda e di incrementare sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata del territorio comunale. Il Centro mobile è operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 21.

Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti tramite il numero verde gratuito 800 194 925 oppure inviare una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per chi preferisse il contatto diretto, restano aperti al pubblico gli uffici della società De Vizia situati in via Marconi 8, ad Arzachena. Con questo nuovo assetto, l’amministrazione comunale lancia un segnale chiaro sulla sostenibilità, confermando che la tutela del paesaggio passa inevitabilmente attraverso una gestione quotidiana virtuosa e responsabile dei rifiuti.

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