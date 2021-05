Importante onorificenza per la carabiniera di Calangianus che salvò una donna dal torrente

Tamara Nicolai Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana.

Un importante riconoscimento per il capitano dei carabinieri di Pontecorvo Tamara Nicolai, originaria di Calangianus. Lo scorso anno, insieme ad un collega aveva salvato la vita ad una donna prima che fosse completamente sommersa dalla piena di un torrente nella zona di Ausonia, nella provincia di Frosinone.

Questa mattina a Frosinone, il prefetto, su delega del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana.

Un grande traguardo per Tamara che riempie di orgoglio tutta la nostra Comunità – ha commentato il sindaco di Calangianus Fabio Albieri – . A Tamara, che conosco da piccola e che ho visto crescere, nella certezza di interpretare il sentimento di tutti i Calangianesi, esprimo le più sentite felicitazioni per questo straordinario riconoscimento, oltre ai migliori auguri per il proseguo della sua carriera. I piu sentiti auguri li rivolgo alla mamma Antonella, al Padre Gianni, alla sorella Candida, alla nonna, nonchè mia madrina Pina e all’intera famiglia”.

(Visited 348 times, 381 visits today)