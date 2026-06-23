Lutto a Calangianus, morta la ex consigliera Peppinuccia Muzzetto

Addio a Peppinuccia Muzzetto.

La comunità di Calangianus si stringe nel dolore per la scomparsa di Peppinuccia Muzzetto, figura di spicco e punto di riferimento straordinario per il paese della Gallura. La sua dipartita lascia un vuoto immenso in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei nel corso degli anni.

Lutto in paese.

Peppinuccia Muzzetto viene ricordata non solo per il suo significativo e appassionato impegno politico, che l’ha vista ricoprire la carica di consigliera comunale per ben due legislature, ma soprattutto per la sua storica e quarantennale dedizione al mondo della scuola. Per tantissimi anni è stata infatti una delle colonne portanti dell’Istituto Alberghiero di Arzachena, dove ha operato come educatrice esemplare, guidando intere generazioni di studenti con una sensibilità e una professionalità fuori dal comune.

Accanto alla professione e alla politica, ha sempre coltivato una profonda vocazione per il sociale, distinguendosi per essere costantemente in prima linea nelle attività di volontariato locale. Una persona dal cuore d’oro che ha saputo coniugare lo spirito di servizio pubblico con una straordinaria generosità umana.

Le parole del sindaco.

La tragica notizia ha colpito profondamente l’intera macchina amministrativa comunale. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha voluto farsi portavoce del profondo cordoglio di tutta la cittadinanza, indirizzando un messaggio di vicinanza e affetto ai familiari della scomparsa. “Voglio esprimere le più sentite condoglianze e quelle dell’Amministrazione comunale, ai figli Giovanni e Vittoria, alla nipote e consigliera Anna Vittoria Muzzetto e a tutta la famiglia.”

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