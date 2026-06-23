Olbia dice addio all’ex maresciallo dei carabinieri: aveva 85 anni

Addio a Italo Coppi.

Olbia si stringe nel dolore per la scomparsa di Italo Coppi, stimato ex Maresciallo Capo dei Carabinieri. Figura di riferimento nota per il suo profondo impegno e la dedizione profusa nel corso degli anni al servizio delle istituzioni e della sicurezza pubblica. La notizia della sua dipartita ha suscitato profonda commozione tra parenti, amici e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui durante la sua lunga carriera nell’Arma.

L’annuncio.

A dare il triste annuncio sono la moglie e i suoi famigliari, che in questo momento di immenso dolore ne piangono la perdita, ricordandone la rettitudine e la grande generosità umana. Appresa la notizia, sono tanti quelli che hanno lasciato un ricordo e una parola di cordoglio. Anche sui social tantissimi conoscenti hanno espresso il loro dolore per la perdita. Le esequie avranno luogo nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno, alle ore 15:30. Il corteo funebre muoverà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per dirigersi verso la Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, dove sarà celebrata la funzione religiosa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui