Olbia dice addio all’ex maresciallo dei carabinieri: aveva 85 anni

Addio a Italo Coppi.
Olbia si stringe nel dolore per la scomparsa di Italo Coppi, stimato ex Maresciallo Capo dei Carabinieri. Figura di riferimento nota per il suo profondo impegno e la dedizione profusa nel corso degli anni al servizio delle istituzioni e della sicurezza pubblica. La notizia della sua dipartita ha suscitato profonda commozione tra parenti, amici e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui durante la sua lunga carriera nell’Arma.
L’annuncio.
A dare il triste annuncio sono la moglie e i suoi famigliari, che in questo momento di immenso dolore ne piangono la perdita, ricordandone la rettitudine e la grande generosità umana. Appresa la notizia, sono tanti quelli che hanno lasciato un ricordo e una parola di cordoglio. Anche sui social tantissimi conoscenti hanno espresso il loro dolore per la perdita. Le esequie avranno luogo nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno, alle ore 15:30. Il corteo funebre muoverà dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per dirigersi verso la Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, dove sarà celebrata la funzione religiosa.