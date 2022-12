Il Natale a Calangianus arriva col presepe vivente

Il presepe vivente conquista Calangianus: inizia questa sera alle ore 18.30 con “Lu ciocca ciocca”, l’undicesima edizione di “Pasca di Natali in Carrera“. Maria e Giuseppe saranno in ricerca di alloggio per le vie del paese. Accompagnati dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri e accolti dalla Banda musicale M. Columbano di Calangianus. Nella serata i ristoranti del paese offriranno il menù “Ciocca Ciocca” proponendo ciascuno un piatto tipico come mazza frissa o zuppa gallurese.

Torna a Calangianus, in Gallura, il presepe vivente di “Pasca di Natali in carrera”. L’evento, organizzato dall’Associazione Contiamoci con altre associazioni locali e patrocinio del Comune di Calangianus, si svolgerà lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio 2023. Due anni di fermo per la pandemia non hanno fermato la voglia di vivere il presepe vivente di Pasca di Natali. Anzi, l’evento è ormai una tradizione a cui si è affezionato tutto il paese di Calangianus, occasione per valorizzare il centro storico, vivere insieme le feste, accogliere amici e parenti nel paese.

“Siamo contente di riprendere con il presepio vivente di Pasca di Natali in carrera dopo due anni di stop – dichiarano le ragazze dell’Associazione Contiamoci -. “L’evento è nato dal desiderio di trasmettere la tradizione del presepe, che ci fa rivivere la nascita di Gesù, e quindi il significato più profondo del Natale. Oggi, ancora di più dopo due anni di pandemia, è arricchito dal desiderio di socializzare e di ritrovarsi insieme durante le festività natalizie sia con i compaesani, ma anche con tutti quei visitatori che verranno a Calangianus per godere di un’atmosfera d’altri tempi, di antichi sapori e tradizioni, di luoghi di profondo valore storico e culturale e della bellissima accoglienza che troveranno nel nostro paese durante la manifestazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui