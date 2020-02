Il progetto esecutivo per il museo.

Sta finalmente arrivando al capolinea la travagliata vicenda burocratica che ha portato alla chiusura il Museo del Sughero di Calangianus. Arrivato il nullaosta della Soprintendenza dei beni Culturali di Sassari lunedì prossimo, 10 febbraio, la giunta comunale procederà all’approvazione del progetto esecutivo.

Un passo importante da cui potrà partire l’iter necessario per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del museo ed arrivare, così, alla sua riapertura. “Manteniamo un impegno per noi fondamentale” – ha dichiarato in una nota il sindaco di Calangianus Fabio Albieri – “A differenza di chi, in passato e di recente, non solo ha solo chiacchierato ma ha creato soprattutto enormi problemi”.

