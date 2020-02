L’annuncio del sindaco Settimo Nizzi.

“Stiamo continuando a lavorare per risolvere la questione legata alle palestre delle scuole comunali”, afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. È stata presentata, infatti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari per la Ettore Pais, in via Nanni, e per la scuola di Isticadeddu. Le due palestre, adesso, possono essere utilizzate anche per attività extrascolastiche. In questo modo le associazioni sportive possono riprendere le loro attività.

Come previsto dalla normativa e come noto ai soggetti che svolgono l’attività extrascolastica, l’utilizzo è subordinato alla predisposizione, da parte degli stessi, del piano di evacuazione di emergenza con l’individuazione degli addetti antincendio.

“La situazione sta tornando alla normalità anche per la palestra della scuola di Santa Maria. Unico grande dispiacere lo abbiamo per il PalaDeiana, che dovrà essere sottoposto a trattamento ignifugo del soffitto, cosa che farà slittare i tempi di consegna”, informa il primo cittadino.

“Siamo consapevoli dell’importanza delle attività che svolgono le associazioni nel nostro territorio e per i nostri concittadini. Lo sport, insieme allo studio, sono fondamentali nella vita di ognuno di noi, perché in grado di abbattere ogni barriera, consentendo un arricchimento sia a livello fisico che mentale, aiutando ad aprire la mente e insegnando i valori legati al sacrifico, al rispetto e allo stare insieme”, conclude il sindaco.

(Visited 189 times, 9 visits today)