Sanzioni a Calangianus.

Stava servendo all’interno del locale oltre l’orario consentito, per questo il titolare di un bar/pizzeria di Calangianus è stato sanzionato dai carabinieri insieme ad altre 9 persone.

L’operazione.

I militari dell’Arma hanno sanzionato per inosservanza delle misure previste dalla normativa contenimento del contagio da Covid-19 il titolare di un bar/pizzeria perché stava conducendo l’attività di ristorazione oltre il limite orario consentito delle 23. Sono stati sanzionati anche 9 avventori presenti per non aver osservato l’obbligo di permanenza nella propria abitazione entro le ore 23.

