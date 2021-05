Multati a Tempio Pausania.

Nelle notte tra sabato e domenica i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Tempio Pausania hanno elevato sanzioni per l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a 5 persone controllate dagli operanti in piazza Gallura alle 2 di notte senza giustificato motivo.

I militari dell’Arma appartenenti al comando provinciale di Sassari continuano a vigilare sul rispetto delle disposizioni, intervenendo laddove vi sono violazioni e irregolarità. L’ingresso della Sardegna in zona gialla non deve considerarsi infatti un liberi tutti. Esistono ancora numerose restrizioni che è bene rispettare affinché non si generi un nuovo aumento dei contagi sull’isola.

