L’intervento dei carabinieri all’Isola Rossa.

Stavano festeggiando all’interno di una casa all’Isola Rossa, ma il festino del fine settimana è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri che hanno sanzionato i 16 partecipanti.

La segnalazione.

Sabato sera, su segnalazione di alcuni cittadini, la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Valledoria ha inviato due pattuglie in un’abitazione all’Isola Rossa. I militari dell’Arma hanno contestato l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a 16 studenti, che alle 23:30 stavano partecipando ad una festa privata in un’abitazione.

Contestualmente è stato denunciato un partecipante per spaccio ed un altro è stato segnalato amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.

