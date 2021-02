Le vaccinazioni anti Covid a Calangianus.

“Ieri sono stati trasmessi all’ATS i nominativi delle persone con almeno 70 anni di età, a partire dalla classe 1951, per quanto concerne la campagna di vaccinazione anti covid-19 degli over 70 e over 80″. È lo stesso sindaco di Calangianus Fabio Albieri ad annunciare la novità.

“Ieri il dottor Franco Logias, direttore dell’ASSL di Olbia, mi ha riferito che la campagna vaccinale inizierà a breve – prosegue Albieri -. Ho confermato al dottor Logias la massima disponibilità dell’amministrazione comunale di Calangianus a collaborare per l’organizzazione della operazioni di vaccinazione, assicurando locali idonei, e sensibilizzando la popolazione dell’importanza di effettuare il vaccino”.

Nei prossimi giorni il Comune informerà i diretti interessati di giorni e orari dei turni di vaccinazione a cui saranno assegnati, oltre che sulle modalità operative, e il luogo individuato. Alle persone impossibilitate a muoversi il vaccino verrà somministrato presso la propria abitazione.

(Visited 1 times, 1 visits today)