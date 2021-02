Il primo sardo in un quiz show.

Nel 1957, quando in Sardegna l’analfabetismo era ancora purtroppo altissimo, un pastore di Buddusò si aggiudicò il premio nel mitico programma di Mike Bongiorno “Lascia o Raddoppia?”. Eppure Filippo Bacciu, pastore di professione, conosceva tutto dei Promessi Sposi. Il concorrente rispose a tutte domande, vincendo una fortuna. L’uomo si aggiudicò il premio massimo di 5 milioni di lire, somma a cui nessuno arrivò mai a vincere.

Egli fu il primo sardo a vincere in un programma televisivo e in particolare al più celebre negli anni 50/60. Quello in cui le famiglie italiane aspettavano al giovedì per riunirsi tutti davanti alla televisione. L’11 luglio 1957 in Sardegna e in Gallura pochi avevano un televisore, ma l’emozione di quelle famiglie che lo possedevano era così tanta, che dai pochi fortunati che lo possedevano, furono invitati anche i vicini di casa a fare il tifo per lui.

