L’imprenditore Flavio Briatore in Costa Smeralda.

Pantaloncino corto, cappellino e maglietta tecnica, l’imprenditore del lusso Flavio Briatore è stato sorpreso, questa mattina, a fare jogging sui marciapiedi tra il Romazzino ed il Cala di Volpe. In Costa Smeralda per la riapertura del suo locale, il Billionaire, oltre che per concedersi qualche giorno di relax, come riporta lo stesso Consorzio, ha avuto parole di soddisfazione per i lavori fatti.

“Un ottimo lavoro”, si è lasciato andare l’ex manager sportivo, noto per le sue feroci bordate sulla Sardegna e sul turismo. L’ultima, quella sul passaporto sanitario, poi trasformato in autocerficazione, proposto dalla Regione. Briatore si era scagliato a testa bassa contro l’annunciato provvedimento, che avrebbe danneggiato gli arrivi nell’isola.

