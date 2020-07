L’assemblea oggi a Olbia e domani a Malpensa.

Si terranno oggi all’aeroporto di Olbia e domani in quello di Milano Malpensa le assemblee generali del personale di Air Italy organizzate dall’Unione Sindacale di Base.

L’incontro si terrà dalle 10 alle 14, sala Engle al primo piano del Costa Smeralda per “discutere come tornare in massa sotto i palazzi della politica e per rivendicare risposte e futuro per tutti noi”, commentano i sindacati. Sono ormai trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione della società e in questo tempo sindacati e lavoratori una soluzione “di sistema” che dia loro una prospettiva per il futuro ma ad oggi sono ancora in attesa di notizie. Domani invece, sempre dalle 10 alle 14 toccherà a Malpensa

“Tutto quello che vogliamo per il nostro futuro dovremo guadagnarcelo con la pressione, il conflitto e la lotta concreta. È tempo di riavviare la mobilitazione in presenza come abbiamo fatto con il presidio al ministero del 30 giugno scorso”, continua l’Unione Sindacale di Base.

“Questa la nostra proposta che facciamo da subito a tutte le organizzazioni sindacali ed Associazioni Professionali pronti, come al solito, a fare da soli perché il tempo scorre inesorabile e non siamo abituati a subire passivamente gli eventi. La storia della vertenza Meridiana-AirItaly è lì a

dimostrarlo, ovviamente per chi vuole ricordare”.



