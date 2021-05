Lutto nello Yacht Club Costa Smeralda.

Lutto nello Yacht Club Costa Smeralda per la scomparsa, a 76 anni, di Michele Murru. Era il manutentore, ma nella realtà era molto di più. Era il conoscitore più profondo della storia e degli uomini del Club, era l’uomo di fiducia della famiglia Aga Khan.

“Se n’è andato l’altra notte, dopo aver dedicato una vita alla Costa Smeralda e a quel club, fondato nel 1967, che ha portato in alto nel mondo il nome della Sardegna e dell’Italia Dietro il successo internazionale e sessantennale della Costa Smeralda, ci sono anche, e sempre, persone come Michele”, lo ricorda cosi lo Yacht Club Costa Smeralda – . Silenziose, riservate, professionali. Mai una parola di troppo, sempre una parola giusta al momento giusto. Discrezione e rispetto per consorziati e ospiti, prima di tutto Lo Yacht Club Costa Smeralda lo ricorderà. La famiglia Aga Khan, che era legatissima a lui, non lo dimenticherà”.

I funerali si svolgeranno lunedì 31 maggio alle ore 11 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia

