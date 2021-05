Incidente sulla 131 Dcn, auto sbanda e finisce contro il guardrail: 2 feriti

L’incidente questa sera.

Una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro sta intervenendo in questi istanti sulla statale 131 Dcn al chilometro 47,9 direzione Abbasanta a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura con due ragazzi a bordo, ha sbandato sul rettilineo, andando a sbattere violentemente sul guardrail laterale. Sul posto operano i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia stradale per gli accertamenti di legge. Le persone coinvolte presentano varie contusioni, ma non sono non gravi.



