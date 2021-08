Vacanze in Costa Smeralda per Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli.

La coppia inseparabile degli ex gieffini Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, è indissolubile. Lo dimostrano gli scatti delle loro attese vacanze proprio in Costa Smeralda.

Dopo aver trascorso le loro vacanze ad Ibiza, una delle coppie più amate dei social ha scelto di alloggiare in un albergo a 5 stelle di Baja Sardinia e alcune foto e storie rivelano la loro spensierata villeggiatura nei posti più esclusivi della Costa Smeralda.

La Salemi e Pretelli non si sono fatti mancare proprio nulla. L’albergo è spettacolare, con una piscina tra le rocce di granito che riprendono il paesaggio della Gallura, gite in barca e serate al Phi Beach. I due non sono soli, ma con loro ci sono alcuni amici vip come Enzo Miccio e la showgirl Martina Hamdy.

