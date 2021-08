Degrado e strade pericolose a Isticadeddu.

Degrado in zona Isticadeddu. Diversi residenti hanno segnalato la presenza di incuria nel quartiere e problematiche nelle strade e nei marciapiedi. Una situazione che sta stretta agli abitanti ormai da tempo.

In particolare, in via Marco Polo esiste uno spartitraffico distrutto e incolto. “C’è sporcizia, per non parlare dell’asfalto logorato e peggiorato dai rattoppi – si lamentano i residenti -, tanto che i ciclisti e pedoni devono fare lo slalom fra le autovetture. Per non parlare di chi ha problemi di deambulazione, che senza marciapiedi, rischia di cadere e farsi molto male, come è già successo”.

Tra via Veneto e via Marco Polo, infatti, gli abitanti hanno denunciato una situazione di allarme, dovuti anche alla maleducazione. “In questa strada trafficata sfrecciano auto e moto a tutta velocità – proseguono -, incuranti dei limiti e dei pedoni intenti ad attraversare”.

