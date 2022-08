La showgirl ha appena trascorso le ferie in Costa Smeralda.

Un altro bambino in arrivo per Michelle Hunziker? I misteri si infittiscono sempre di più su una possibile gravidanza dal bel medico sassarese Giovanni Angiolini.

Uno degli indizi è stato svelato dal settimanale Chi, che ha pizzicato la conduttrice di Striscia La Notizia assieme alla figlia Aurora Ramazzotti entrare in una farmacia della Costa Smeralda a comprare un test di gravidanza.

La Hunziker però non ha né confermato né smentito i rumors sul nuovo bimbo in arrivo. La relazione con il sexy dottore è ormai consolidata, tanto che i due stanno insieme ormai da molti mesi. Una scintilla d’amore che è scoppiata durante le loro vacanze in Gallura, dove la coppia si è mostrata molto passionale. Se le voci di una possibile gravidanza dovrebbero prendere piede, per la bella showgirl questa sarebbe la quarta gravidanza, dopo una figlia con il cantante Eros Ramazzotti e due bambine con Tomaso Trussardi.