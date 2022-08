Costa Smeralda in festa con Myss Keta, ma non ci sarà Aka 7even

Il Consorzio Costa Smeralda festeggia i suoi 60 anni con l’esibizione di Myss Keta

La cantante mascherata Myss Keta si esibisce per i 60 anni del Consorzio Costa Smeralda. L’appuntamento è per le 22 di martedì 23 agosto al campo sportivo di Abbiadori e l’ingresso sarà gratuito. “Il Consorzio – comunicano – mette a disposizione degli spettatori due navette gratuite in partenza da Porto Cervo e dal parcheggio di Romazzino“.

La regina delle Ragazze di Porta Venezia scalderà la notte in Costa col suo tormentone “Finimondo“, uno dei successi dell’estate 2022 accompagnato dalla voce di Edoardo Vianello. È costretto a saltare l’appuntamento anche l’altro ospite in programma. “Abbiamo appena avuto conferma che Aka 7even sarà costretto a saltare, per un’indisposizione“, annunciano dal Consorzio. È stato lo stesso cantante della scuola di Maria De Filippi a rivelare di avere un nodulo alla gola che l’ha portato a interrompere il tour.