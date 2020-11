L’inchiesta di Report sulle discoteche della Costa Smeralda.

Quali sono le grandi discoteche della Costa Smeralda e chi sono i loro proprietari? Se l’è chiesto la trasmissione televisiva Report, andata in onda ieri sera su Rai3. Il servizio si concentra in particolare su due noti locali, che animano le estati della Costa Smeralda: il Phi Beach di Baia Sardinia ed il Billionaire di Porto Cervo.

Il 30% del Phi Beach appartiene all’imprenditore Luciano Guidi. “La restane proprietà non si può sapere”, dice nel programma Gian Gaetano Bellavia, esperto di riciclaggio. Perchè? Le quote erano inizialmente possedute da una società del British Virgin Islands, poi da una fiduciaria italiana tramite un’altra società ed infine da una società semplice avente sede in Italia. Phi Beach è un locale che guadagna molto bene. Distribuisce “1 milione di euro all’amministratore di emolumento e dopo c’è ancora un’utile di quasi 900 mila euro”, spiega ancora Bellavia.

Chi, invece, non guadagna dalle estati in Costa Smeralda è il Billionaire, che sarebbe quasi sempre in perdita. Il locale di Flavio Briatore è gestito da una Srl, che era posseduta da una società lussemburghese, a sua volta posseduta da un trust, la quale aveva ceduto la partecipazione ad una società di Singapore, che l’ha ceduta ad un’altra società lussemburghese che a sua volta è posseduta da un’altra lussemburghese, la quale è posseduta da una della Nuova Zelanda a sua volta posseduta da un trust del Belize, nonché da un’altra società delle isole Mauritios.

Infine, in capo all’ultima lussemburghese c’è un’altra lussemburghese la quale si riferisce ad altre società. Di chi è quindi il Billionaire? “Con la nuova normativa comunitaria si sa quali sono i titolari effettivi delle varie società lussemburghesi”, risponde l’esperto. La discoteca è riferibile, quindi, in parte a Flavio Briatore ed in parte, spiega Report, a Francesco Costa, imprenditore romano che risiede in Svizzera.

