Scontrino pazzo in Costa Smeralda, spende 200 euro per un cesto di frutta

La denuncia del tiktoker Gianmarco Di Ronza.

Il tiktoker Gianmarco Di Ronza torna a colpire denunciando una situazione, al limite dell’inverosimile, avvenuta a Porto Cervo. Al Nikki Beach, il giovane lo scorso 23 luglio avrebbe speso 821 euro, di cui 200 euro per un cesto di frutta.

Il ragazzo, che gira tra le località più chic della penisola, inclusa la Costa Smeralda, avrebbe speso 95 euro per un piatto di sushi, altri 10 euro per una bottiglia d’acqua, 36 euro per un piatto di tonnarelli allo scoglio, 275 euro per una bottiglia di champagne da 75 centilitri, 205 euro per il lettino e, come detto, 200 euro per un cesto di frutta.

Se l’obiettivo era quello di scatenare la reazione degli utenti, si può dire che la missione è compiuta. Va detto, tuttavia, che in altri casi gli “scontrini pazzi” sono stati smentiti dai titolari delle strutture. Come quello da 16.350 euro al Sottovento, nella quale due bicchieri d’acqua sarebbero costati 50 euro ciascuno.