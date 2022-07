Buon risultato per l’ultima edizione di Passizendi in Locusantu.

È stata un successo l’ultima edizione di Passizendi in Locusantu, che si è tenuta nel paese mariano sabato 23 luglio. Una manifestazione che, nonostante la pausa imposta dall’emergenza Covid, è cresciuta nel tempo, vedendo aumentare non solo i numeri ma anche la soddisfazione dei partecipanti e l’offerta della proposta: oltre agli stand di artigiani e commercianti, numerosissimi e vari sono stati quest’anno gli stand enogastronomici, che hanno registrato il pienone. Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione delle varie associazioni impegnate, coordinate dalla Pro Loco, organizzatrice dell’evento.

Il sindaco Agostino Pirredda si è dichiarato pienamente soddisfatto della riuscita dell’evento, “una manifestazione partecipata ma anche ordinata e ben organizzata”, e ha sottolineato “la valenza non solo turistica, ma anche sociale del risultato, frutto della pianificazione e dell’impegno, ma anche della sinergia tra le associazioni e dei saldi legami presenti all’interno della comunità luogosantese“.

Il sindaco ha infine aggiunto: “Manifestazioni come Passizendi in Locusantu sono un’ottima occasione per veicolare la conoscenza del territorio per mezzo dell’intrattenimento. Il nostro obiettivo è far scoprire a chi arriva nelle aree interne grazie agli eventi, che ci sono tante attrattive oltre a quelle enogastronomiche: percorsi, escursioni, cammini religiosi, per non parlare dei siti medievali, unici in quest’area“.

Il calendario degli eventi continua con la tradizionale Festa di Santu Chilgu il 6 agosto, con il palio equestre notturno “Lu Palu di la Stélla” il giorno seguente, e con due importanti appuntamenti musicali: il concerto della rassegna Time in Jazz del 10 agosto e quello di Isole che Parlano del 4 settembre, ospitati entrambi nella cornice del Palazzo di Baldu.

L’estate luogosantese si concluderà con i festeggiamenti per la Festa Manna di Gaddura, quest’anno alla sua 793esima edizione, che dal 30 agosto al 15 settembre unirà una serie di riti religiosi e spettacoli di piazza.