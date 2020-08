La festa di compleanno al Just Cavalli di Gianluca Vacchi.

Chi cerca esclusività, non può poi che optare per Just Cavalli a Porto Cervo, in una location entusiasmante. E così oggi 5 agosto anche l’influencer Gianluca Vacchi sarà in consolle nel locale per il suo dj set per festeggiare del suo compleanno. La serata al Just Cavalli sarà aperta da Nicola Zucchi. Re di Instagram, ormai top dj internazionale, si esibisce nei più importanti club del pianeta e, come tutti gli anni, ha scelto Just Cavalli a Porto Cervo per festeggiare il suo compleanno. Vacchi, come tutti ormai sanno, diventerà papà, questo compleanno quindi sarà ancora più speciale e lui continua a essere un fenomeno mondiale, qualsiasi cosa faccia.

Tra le sue passioni, oltre allo sport, la musica, il ballo e i dj set nei locali più esclusivi, come al Just Cavalli di Porto Cervo. Nel locale di Porto Cervo la musica è sempre diversa: Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli ha rinnovato l’appuntamento per la stagione estiva 2020 e ha arricchito il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.

(Visited 112 times, 112 visits today)