Le vacanze in Gallura.

Sarà un agosto tricolore per la maggior parte dei viaggiatori italiani: in molti infatti hanno scelto di rimanere all’interno dei confini ed andare alla scoperta delle bellezze del Paese. A dimostrarlo sono i dati raccontati da Volagratis.com: il 68% dei voli prenotati per agosto sono infatti da e per l’Italia. Il 54% dei voli domestici ha come destinazione le isole, con Sardegna e Sicilia a fare da apripista, seguite dalle altre regioni del Sud Italia (20%). Il 17% degli italiani vola invece al Nord, mentre solo il 9% ha come destinazione le regioni del Centro.

Anche per quanto riguarda la formula volo+hotel o le prenotazioni di solo hotel, Volagratis.com ha riscontrato un grande interesse per l’Italia. La tendenza è esplosa in particolar modo nei mesi post lockdown: il 54% delle prenotazioni per agosto effettuate tra giugno e luglio si rivolgono infatti al Bel Paese, cui seguono un 18% di prenotazioni per la Spagna e un 10% per la Grecia.

L’Italia si conferma dunque una meta perfetta, davvero per tutti i gusti. Proprio per valorizzare le bellezze del nostro Paese, anche dal punto di vista enogastronomico, Per questo il tour operator ha selezionato 8 percorsi culinari da seguire in questo agosto tutto italiano. Dalla prima strada italiana del vino in Veneto, alle pendici dell’Etna per scoprire il pistacchio, Sicilia, fino alle coltivazioni del mirto della Gallura. Infatti, Volagratis.com sottolinea come una delle zone più note per la coltivazione e la produzione del mirto è proprio quella della Gallura, dove le bacche vengono trasformate anche in gelato e in oli essenziali.

