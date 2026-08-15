Acquedotto Liscia, emergenza superata: riparte l’acqua in Gallura

Riparato il guasto all’acquedotto in Gallura.

Si sono conclusi durante la notte i lavori per riparare il grave guasto che ieri sera ha interessato l’acquedotto Liscia, una delle principali infrastrutture idriche a servizio della Bassa Gallura. L’intervento è stato portato avanti in tempi rapidi dalle squadre del Distretto di Olbia, impegnate a contenere i disagi in una giornata particolarmente delicata per la rete idrica, quella di Ferragosto, caratterizzata dall’elevata presenza di turisti e da consumi molto superiori alla media.

Per individuare con precisione il punto della rottura è stato necessario anche l’impiego urgente di un elicottero. Il mezzo ha consentito alle squadre di localizzare il guasto prima del tramonto, accelerando così l’avvio delle operazioni di riparazione. La criticità ha riguardato un tratto della condotta compreso tra il potabilizzatore dell’Agnata e il serbatoio di Malabucà, nel territorio comunale di Arzachena. Una volta individuato il punto interessato, gli operatori sono intervenuti direttamente sul posto, lavorando per tutta la notte. Terminata la riparazione, è iniziata la fase altrettanto complessa del riavvio dell’acquedotto. La rete interessata si estende infatti per centinaia di chilometri e richiede il progressivo ripristino della pressione e il riempimento di numerosi serbatoi prima di poter garantire ovunque condizioni regolari di erogazione.

Situazione in miglioramento.

Nella mattinata di oggi, 15 agosto, la situazione risultava in rapido miglioramento, anche se alcune aree continuavano a registrare criticità. Le squadre hanno quindi concentrato le manovre sulla rete nelle zone ancora interessate dai disservizi. Ad Arzachena il sollevamento verso il centro abitato e il serbatoio di Santa Ada era in alimentazione. La diramazione per Cannigione, compresa la condotta sottomarina diretta verso La Maddalena, viaggiava alla massima portata, così come il partitore destinato a Baja Sardinia. Il compenso di Malabucà era in fase di recupero e avrebbe dovuto raggiungere condizioni operative più stabili nel corso della mattinata. Per la Costa Smeralda, attraverso il partitore di Petra Bianca, risultava disponibile una portata di 220 litri al secondo. In questo caso i disagi erano limitati alle zone più alte di Liscia di Vacca.

Situazione ancora in fase di recupero anche a Golfo Aranci, dove la rete cittadina era in corso di riempimento. A Olbia Nord il livello del serbatoio stava progressivamente risalendo. Le difficoltà riguardavano soprattutto le parti più alte dell’abitato e risultavano attenuate dalla portata proveniente dal Cipnes. A Olbia Sud, invece, era stata aperta la valvola di ingresso al serbatoio. Il contributo dell’acqua potabilizzata proveniente dall’impianto Abbanoa di Colcò aveva permesso di contenere le conseguenze del guasto, con disservizi circoscritti a Zona Bandinu, Isticcadeddu, via Vittorio Veneto e a una parte del centro storico. Nessuna particolare criticità veniva segnalata per Pittulongu e per la fascia costiera al confine con Golfo Aranci, grazie anche all’apporto garantito dalla rete del Cipnes.

Il servizio risultava inoltre regolare a Monti, Padru, Berchiddeddu e nelle frazioni, così come a Loiri. Nel ramo meridionale dell’acquedotto erano invece in corso le operazioni di riempimento e il riavvio del sollevamento di Monte Freare, con l’obiettivo di completare il ripristino nell’arco della mattinata per le utenze di Murta Maria, Loiri Porto San Paolo, Vaccileddi e San Teodoro.

Un lavoro coordinato.

L’intervento ha richiesto un coordinamento continuo tra le squadre operative del Distretto di Olbia, i vertici aziendali e le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto del guasto sull’erogazione idrica proprio nei giorni di maggiore pressione sulla rete. Abbanoa ha inoltre avvertito che, dopo la ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Il fenomeno può verificarsi in seguito allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni e dovrebbe essere legato alla fase di riavvio della rete. Eventuali anomalie possono essere comunicate al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800/022040.







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