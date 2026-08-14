Le previsioni del meteo per Ferragosto a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia.

Quali sono le previsioni del meteo a Olbia e Gallura per Ferragosto? Per la giornata di sabato 15 agosto nel territorio gallurese si prevede una giornata caratterizzata da sole e qualche nube passeggera con massima di 34°C. Sarà dunque una giornata tipicamente estiva con temperature calde.

Clima estivo.

La giornata di Ferragosto in Gallura e a Olbia si preannuncia ideale per chi ha scelto di trascorrerla lungo le coste e nei litorali del territorio. Il clima sarà infatti pienamente estivo, con ampie schiarite, cieli in prevalenza poco nuvolosi o sereni. Il mare sarà prevalentemente poco mosso, perfetto dunque per la balneazione.

Tuttavia la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali valida fino al pomeriggio di sabato 15 agosto. L’instabilità pomeridiana legata al caldo intenso potrebbe infatti generare brevi e isolati rovesci o temporali a ridosso dei rilievi interni, pur senza compromettere il tempo sulle località della costa della Gallura.







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