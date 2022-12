Bustine di zucchero addio, in Gallura baristi e clienti divisi

Addio alle bustine di zucchero nei bar.

Bustine di zucchero addio, spariranno dai bar e ristoranti. Lo dice l’Unione Europea che il 30 novembre scorso ha proposto un regolamento sugli imballaggi, vietando le confezioni monouso anche per lo zucchero nel settore Ho.re.ca.

Si tornerà quindi alle tradizionali zuccheriere. Ma ad essere bandite non saranno soltanto le bustine monodose dello zucchero. Il regolamento sarà esteso anche alle confezioni delle salse, ketchup e maionese, sale e perfino alle minitaglie di shampoo negli hotel e strutture ricettive. Saranno salvi solo le confezioni fornite insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ogni ulteriore preparazione. Il motivo è ecologico, si vuole così evitare di alimentare l’inquinamento attraverso l’abbandono di rifiuti.

Il caffè, una vera tradizione a Olbia.

Un po’ perplessi i clienti dei tanti locali a Olbia. In città il caffè è come una tradizione radicata. Si beve a tutte le ore, spesso anche dopo cena. C’è chi non ci sta, come Mario, 45 anni, esponendo anche un po’ le sue paure. “Temo non sia molto igienico – dice -, perché prendere lo zucchero da una zuccheriera usata da altri un po’ mi preoccupa, soprattutto in un periodo come questo. Però non so che soluzioni adotteranno i bar, magari useranno più zuccheriere. Altrimenti il caffè lo berrò a casa mia, che è comunque buono”. Poi c’è Giulia, 31 anni, che è molto attenta all’ambiente. “Non sono una grande bevitrice di caffè, diciamo la verità vado al bar per fare l’aperitivo – spiega -, ma come sono a favore di limitare la plastica sono d’accordo che bisogna abbandonare ulteriori rifiuti, quelli che poi si vedono abbandonati anche nelle spiagge. Ad esempio questa estate a Pittulongu ho visto diverse bustine abbandonate nella sabbia”.

Nonostante la motivazione ambientale, a cui molti ristoratori sono favorevoli, le perplessità restano molte soprattutto per quanto riguarda lo zucchero. “Da un po’ di tempo noi abbiamo eliminato le confezioni del ketchup e maionese – dichiara Gesuino Dessena, del ristorante Trocadero -, è una scelta anche pratica perché spesso è difficile aprirle. Mi ritengo un po’ dubbioso per quanto riguarda l’uso delle zuccheriere. Non mi sembra molto igienico, perché magari qualcuno può usare il cucchiaino della sua tazza. Se le vieteranno sto pensando a una soluzione simile ai dosatori del sale, ma che girando fanno uscire la dose dello zucchero“.

