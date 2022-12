Migliaia di numeri WhatsApp finiscono sul dark web.

Ci sono anche numerosi numeri di telefono della provincia di Sassari, Gallura compresa, nel database contenenti quasi 500 milioni di contatti WhatsApp. Le utenze sono state messe in vendita su un forum hacker nel dark web e sono numerosi i rischi sul fronte della sicurezza informatica. L’Italia si classifica al secondo posto con 35 milioni di numeri di telefono e ci si chiede quale utilizzo possano farne i cybercriminali.

Le ipotesi sono varie, ma quella più probabile è che tali numeri possano essere utilizzati per avviare massicce campagne di phishing, spam o quant’altro, per poi rivenderli ad altri malintenzionati. Impossibile, almeno al momento, sapere se il proprio numero è finito nella lista, ma le probabilità sono altissime. Ragion per cui gli utenti sono invitati a non cliccare su link sospetti ricevuti attraverso WhatsApp o via sms.

