Grande festa all’Avis Olbia, presidente onorario compie 80 anni

Agostino Chiaffitella di Avis Olbia compie 80 anni.

Oggi per l’Avis Olbia è un giorno di festa. Il presidente onorario dell’associazione, il comandante Agostino Chiaffitella, ha compiuto i suoi primi 80 anni. Una giornata speciale per un uomo che si è impegnato molto per rendere grande l’associazione del territorio.

“L’Avis Olbia ha il suo “volto” e “Agostino”, come lo chiamiamo noi – dichiara Gavino Murrighile, presidente dell’associazione – ha contributo a raccogliere oltre 40.000 sacche di sangue. Il Presidente, come lo chiamo e riconosco io, si presenta ad ogni occasione ufficiale con la maglia dell’Avis Olbia, perché, per lui, è la sua seconda pelle. Non importa se debba andare a tenere un discorso davanti al Presidente della Repubblica Albanese o ad un concerto in chiesa e/o ad una raccolta in una via anonima, lui ha l’AVIS tatuato nel cuore”.

“A titolo personale e nella certezza di interpretare il sentimento di tutto il direttivo – conclude Murrighile – e dei donatori in generale, auguro al Presidente che questo traguardo sia solo l’inizio di un nuovo capitolo di vita e di un rinnovato impegno in Avis Olbia e in tutte le altre attività sociali e religiose nelle quali è impegnato.Purtroppo, per motivi professionali, non potrò essere presente al momento conviviale, ma con il cuore sarò con Voi a festeggiare un uomo al quale tutti noi vogliamo bene e nei confronti del quale, personalmente, ho un debito di riconoscenza per avermi fatto incontrare tutti Voi e per l’opportunità di avermi indicato la strada per essere un uomo migliore.Ti vogliamo bene Presidente”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui