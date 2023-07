Nuove opportunità di lavoro per i diplomati all’Ipia di Olbia e Oschiri.

L’Istituto professionale Amsicora si conferma come una delle scuole che sfornano più occupati a Olbia e in Gallura. Recentemente per gli ex studenti dell’Ipia di Olbia e Oschiri si sono aperte infatti nuove opportunità lavorative. Ad annunciarlo è lo stesso Istituto, il quale ha informato i ragazzi che recentemente ci sono state numerose richieste da parte di aziende del settore elettrico.

L’istituto, che ha due sedi Ipia a Olbia e Oschiri, ha informato gli ex studenti di inviare il curriculum vitae all’indiritto email della scuola ( ssis01100g@istruzione.it). Nuove opportunità di lavoro anche per gli studenti della sede agraria di via Loiri e tutti gli altri corsi offerti dalla scuola. Le richieste sono state davvero tante, come ha informato l’istituto, tramite un comunicato sui social e questa è una buona notizia per chi sta cercando lavoro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui