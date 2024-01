Addio ad Alessandro Pirina.

Sono in tanto oggi a salutare Alessandro Pirina, l’uomo scomparso a Olbia, a soli 56 anni. Pirina era molto conosciuto in città perché faceva parte del Comitato San Simplicio ed era molto legato al patrono di Olbia.

Una notizia che è piovuta come un fulmine a ciel sereno nella città, anche per la giovane età dell’uomo che è scomparso. Sono tante le persone dispiaciute per la morte di Alessandro e sono tanti i messaggi lasciati da amici e conoscenti, che gli hanno dato l’ultimo saluto e sono vicini nel dolore della famiglia. L’uomo lascia un figlio.

