San Teodoro dice addio al panettiere Primo Oggianu, aveva 78 anni

Addio a Primo Oggianu.

San Teodoro è in lutto per la scomparsa di Primo Oggianu. L’uomo, scomparso recentemente a 78 anni, ha un panificio nel paese della Gallura ed è voluto molto bene dai suoi compaesani. Oggianu è ricordato per la sua bontà d’animo e per essere stato un grande lavoratore.

Sono tanti i messaggi di dolore da parte dei suoi tanti conoscenti, che hanno appreso la notizia della sua scomparsa. “Eri una grande persona onesta e brava”, lo ricorda uno dei suoi amici e colleghi di una vita tra i pensieri lasciati sui social.

