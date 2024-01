Nave intitolata all’eroe maddalenino Millelire, il sindaco: “Grande orgoglio”

La dedica al maddalenino Domenico Millelire.

I lavori di realizzazione del Pattugliatore polivalente d’Altura che sarà dedicato a Domenico Millelire, il primo nocchiere maddalenino ad essere insignito della medaglia d’oro al valor militare per aver sconfitto Napoleone Bonaparte nel tentativo di conquistare l’arcipelago nel 1793, stanno procedendo spediti presso la Fincantieri.

Questo riconoscimento è l’ultimo avvenuto nel 1928, quando gli fu intitolato un Regio Sommergibile della Classe Balilla, che ricevette la bandiera di combattimento durante una cerimonia solenne sull’isola di La Maddalena. In risposta alla richiesta ufficiale dell’amministrazione comunale, lo Stato Maggiore della Marina ha comunicato il 3 agosto 2022 che il nome del M.O.V.M. Domenico Millelire sarà assegnato alla settima unità della classe Pattugliatori Polivalenti d’Altura, il cui varo è previsto nel 2024. Il motto dell’unità sarà “Oras Latinas Tutor”, derivato da quello del Comune isolano, che significa “Proteggo le sponde dell’Italia”.

Le parole del sindaco di La Maddalena.

“Un risultato che non appartiene solo ai maddalenini – afferma il sindaco Fabio Lai – ma che dovrebbe rendere orgogliosi tutti i Sardi. L’intitolazione di una così prestigiosa nave militare, la più equipaggiata della classe Thaon di Revel, ad un sardo rappresenta un importante riconoscimento della grande storia marittima e tradizione marinara regionale. Fin dal nostro insediamento amministrativo abbiamo portato avanti gli obiettivi dichiarati di potenziamento del turismo culturale e della valorizzazione dei grandi nomi del passato. Abbiamo realizzato piazza 23 febbraio con importanti cimeli capaci di far immergere i numerosi turisti nella storia della nostra Città, abbiamo realizzato una mostra permanente presso il palazzo municipale il cui vero risultato è stato quello di aver riportato in Sardegna cimeli che mancavano da oltre 200 anni, ma l’intitolazione di una così prestigiosa nave della Marina al nostro concittadino, capace di esportare il suo nome in tutto il mondo, va oltre ogni più rosea aspettativa. La sensibilità dimostra dal Capo di Stato Maggiore e di tutta la Marina Militare italiana nei confronti della storia della nostra Nazione è encomiabile, perché giova ricordarlo: Domenico Millelire è storicamente riconosciuto come la prima medaglia d’oro al valor militare della storia delle forze armate”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui