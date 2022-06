L’incendio delle auto a Olbia.

Auto in fiamme, nella notte a Olbia. In via Venezia Tridentina un incendio che ha coinvolto due veicoli in sosta: una Opel Moka, che è andata completamente distrutta, e una Wolkswagen Up, parcheggiata adiacente, danneggiata nella parte anteriore.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno spento il rogo e bonificato l’area. Sulle cause sono in corso accertamenti. Alle operazioni hanno preso parte anche i carabinieri di Olbia.