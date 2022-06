Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Aglientu

Ad Aglientu cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.



Trinita’ d’Agultu E Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 aiuto cameriere ai piani, 1 aiuto cuoco di ristorante, 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 fattorino. Si offre contratto a tempo determinato.



Budoni

A Budoni cercano 2 bagnini di salvataggio, 1 receptionist, 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 3 assistenti bagnanti, 7 camerieri di sala, 2 barman, 3 cuochi capi partita, 1 cuoco pizzaiolo, 4 cuochi di albergo, 4 aiuto cuochi di ristorante, 4 aiuto barman, 4 barman, 4 maitre d’hotel, . Si offre contratto a tempo determinato.



Budduso’

A Buddusò cercano 1 manovale di cava. Si offre contratto a tempo determinato.



La Maddalena

A La Maddalena cercano 1 cameriere addetto al catering. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 elettricista di bordo, 1 aiuto barman, 3 primi commis, 1 inserviente di cucina, 1 lavapiatti, 3 ormeggiatori, 1 carpentiere verniciatore di bordo, 1 falegname. Si offre contratto a tempo determinato.



Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 cuoco capo partita, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68

Olbia. 1 Ausiliario di vendita con funzioni di cassa

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 ausiliario di vendita con funzioni di cassa iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 ed ex articolo 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 7 al 17 giugno. Info nel CPI di appartenenza.



Olbia. 1 Aiutante commesso

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 aiutante commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 30 maggio all’8 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Golfo Aranci. 1 Addetto alla manutenzione del verde – 1 Addetto alla lavanderia

Un’azienda cerca per la sede di Golfo Aranci 1 addetto alla manutenzione del verde, 1 addetto alla lavanderia iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande dal 26 maggio al 6 giugno. Info nel CPI di appartenenza.



San Teodoro. 1 Addetto antincendio

Un’azienda cerca per la sede di San Teodoro 1 addetto antincendio iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà di tirocinio finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Domande dal 25 maggio al 6 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Manovale di magazzino

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 manovale di magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 24 maggio al 6 giugno. Info nel CPI di appartenenza.